Фармакопейная статья по infliximab принята Комиссией Европейской фармакопеи

Комиссия Европейской фармакопеи приняла первую фармакопейную статью по моноклональному антителу infliximab и планирует включить ее в Европейскую фармакопею (ЕФ), сообщает In-Pharma Technologist.

По информации Европейского директората по качеству лекарственных средств для здравоохранения (EDQM), комиссия приняла фармакопейную статью по лекарственной форме «infliximab концентрированный раствор» в прошлом месяце, что символизирует окончание нескольких лет исследований.

Новая фармакопейная статья будет включена в ЕФ, Приложение 9.6, и вступит в силу в январе 2019 г.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»