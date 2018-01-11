Российские студенты получат 51 млн рублей на медицинские разработки

Фонд содействия инновациям организовал конкурс «Умник», по результатам которого 395 студентов российских вузов получили гранты на научные разработки. Среди них 102 медицинских проекта.

Каждому финалисту выделили по 500 тысяч рублей, которые нужно будет освоить за два года работы над своим проектом. Таким образом, на медицинские разработки в общей сложности будет направлено 51 млн рублей.

Работы молодых ученых затрагивают разные сферы, включая онкологию, стоматологию, кардиологию, протезирование, фармакологию и др. Например, студент МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Плодухин занимается разработкой высокоэффективного метода синтеза противоэпилептического лекарственного препарата вигабатрина и его близких структурных аналогов, а Дмитрий Поздеев из Ижевской государственной медицинской академии планирует создать тренажер для выполнения пункционных вмешательств на почке под контролем УЗИ.

Среди проектов-победителей есть те, что продвигают новые технологии в медицину. Например, разработка Григория Крылова из Московского физико-технического института: он предлагает использовать технологии виртуальной реальности для восстановления двигательных функций после инсульта.

Накануне, 10 января, Правительство РФ пообещало выделить компании «ЭкзоАтлет» 116,8 млн рублей из бюджета на создание детского роботизированного экзоскелета ExoAtlet Bambini.

Источник: Фонд содействия инновациям

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