Правообладатель Фенотропила объяснил отказ от сотрудничества с «Валентой»

Один из правообладателей патентов и товарных знаков на Фенотропил изобретатель Валентина Ахапкина рассказала Vademecum, что прекратила сотрудничество с «Валентой» из-за того, что компания не занималась усовершенствованием препарата. Теперь правообладатели будут развивать этот бренд сами.

О том, что с апреля 2017 года «Валента Фарм» перестала производить ноотропный препарат Фенотропил, сама компания объявила в конце 2017 года. В заявлении «Валенты» говорилось, что сотрудничество было прекращено по инициативе правообладателей – Валентины и Романа Ахапкиных.

Валентина Ахапкина объяснила Vademecum, с чем было связано это решение: «Препарат не был внедрен в детскую практику, не были разработаны и внедрены новые лекарственные формы. Менеджмент компании устраивала только эксплуатация продукта, но никак не его развитие».

Представитель «Валенты» не стал комментировать это заявление.

По словам Ахапкиной, обеспечивать потребность в препарате теперь будет компания «Вира Иннфарм». По данным информационной системы СПАРК, ООО «Вира Иннфарм» было зарегистрировано в декабре 2015 года. Доли в компании распределены следующим образом: 80% принадлежат Валентине Ахапкиной, 10% – Роману Ахапкину, еще 10% – бывшему генеральному директору «Валенты» Александру Итину, который занимал этот пост до 1 октября 2013 года.

Производить препарат «Вира Иннфарм» будет на контрактной площадке, говорит Ахапкина. Рассказать, кто станет партнером компании, Ахапкина обещает после того, как пройдут все регистрационные процедуры.

Фенотропил – ноотропный препарат, обладает выраженным антиамнестическим действием. Он оказывает прямое активизирующее влияние на интегративную деятельность головного мозга, способствует консолидации памяти, улучшает концентрацию внимания и умственную деятельность и облегчает процесс обучения. Препарат также обладает противосудорожным действием и анксиолитической активностью.

«Валента Фарм» занималась производством Фенотропила более 15 лет. По данным консалтинговой компании DSM Group, в январе – октябре 2017 года общий объем продаж Фенотропила составил 966,4 млн рублей (1,2 млн упаковок).

«Валента Фарм» – российская фармацевтическая компания, которая занимается разработкой, производством и выводом на рынок рецептурных и безрецептурных препаратов в таких терапевтических направлениях, как иммунология, вирусология и антибактериальная терапия, психоневрология, гастроэнтерология, урология и др. Наиболее известные бренды – Фенотропил, Ингавирин, Зидена, Зорекс, Граммидин, Фенaзепам.

По данным СПАРК, выручка АО «Валента Фарм» в 2016 году составила 13,4 млрд рублей, чистая прибыль – 5,1 млрд рублей.

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