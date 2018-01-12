Капитализация Celltrion выросла до $8,4 млрд за неделю

Южнокорейский фармацевтический производитель Celltrion Inc достиг капитализации в $8,4 млрд, удвоив рыночную стоимость всего за семь дней. Таким образом, Celltrion стала третьей по капитализации южнокорейской компанией после производителя чипов SK Hynix Inc и гиганта рынка электроники Samsung.

Эксперты видят несколько причин для такого стремительного роста стоимости акций компании. В прошлом году Celltrion выпустила на европейский рынок новый препарат для лечения рака крови, который получил хорошие отзывы специалистов.

Кроме того, росту способствовало заявление корейских властей о намерении наращивать инвестиции в высокотехнологичные компании, которые торгуются на специальной бирже Kosdaq, где размещены и акции Celltrion.

Несмотря на то что акции Celltrion росли и до наступления нового года, ее капитализация удвоились именно в начале 2018 года, отмечает Bloomberg.

Celltrion основана в 2002 году и получает большую часть прибыли, занимаясь производством дженериков – создавая копии лекарств, чьи патенты уже истекли.

В январе 2018 года стало известно о намерении Siemens Healthineers выйти на IPO в марте 2018 года. Ожидается, что на Франкфуртской бирже в Германии будут размещены от 15% до 25% акций компании, оценивающейся экспертами в $47 млрд.

Источник: Bloomberg

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