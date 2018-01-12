Михаил Давыдов вышел на работу в ГК «Медси»

Бывший директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Михаил Давыдов возглавил направление «онкология» в ГК «Медси». Прием пациентов он начнет в понедельник, 15 января.

Как сообщили Vademecum в ГК «Медси», Михаил Давыдов занял должность директора онкологического направления группы. Его заместителем стал перешедший на работу в «Медси» весной 2017 года профессор Анатолий Махсон, который также возглавляет онкологический кластер на базе Клинической больницы «Медси» в Боткинском проезде.

Академик Михаил Давыдов более 20 лет руководил НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, но после того как ему исполнилось 70 лет, заявил, что продолжить работу в центре в связи с возрастным цензом он не может, поэтому совсем уходит из медицины и не планирует больше заниматься онкологией. Его место в НМИЦ вскоре занял заведующий 6-м хирургическим отделением онкоцентра Иван Стилиди.

В середине декабря 2017 года ГК «Мать и дитя» объявила, что Давыдов принял предложение руководства компании консультировать и оперировать в клиническом госпитале «Лапино», но дата начала приема пациентов, ранее запланированного на 13 декабря, «будет сообщена отдельно». В пресс-службе «Медси» уточнили, что Михаил Давыдов будет практиковать только в структурах группы. В компании «Мать и дитя» от комментариев воздержались.

«Медси» последовательно укрепляет свой кадровый потенциал в сфере онкологии. В начале января 2017 года стало известно, что генеральным директором подразделения группы в Санкт-Петербурге назначен главный онколог городского Комитета по здравоохранению Георгий Манихас. Привлечение к работе в сети известных в отрасли врачей, имеющих значительный опыт работы в государственной госпитальной медицине, – ключевой шаг группы для загрузки стационарных мощностей, в частности, за счет госзаказа, в том числе и по профилю «онкология». В структуре выручки «Медси» в 2016 году услуги по ОМС в зависимости от направления достигают 7–9% – это больше, чем у ГК «Мать и дитя» и EMC. Завершить третий квартал 2017-го без убытков, считают в АФК «Система», сети клиник удалось как раз за счет роста загрузки стационаров.

АО «ГК «Медси» – одна из крупнейших в России сеть медцентров, которая объединяет 19 клиник в Москве и Московской области, 12 клиник в регионах, три крупных клинико-диагностических центра, две клинические больницы, 70 медпунктов по всей стране, два санатория, службу скорой медицинской помощи, департамент семейной медицины и медицинский велнес-центр. По итогам работы в 2016 году «Медси» замыкает тройку лидеров рейтинга «ТОП100 частных многопрофильных клиник Аналитического центра Vademecum». Выручка сети в 2016 году достигла 9,4 млрд рублей.

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