ФАС заподозрила «Р-Фарм» в картельном сговоре

В ходе проверки «одной крупной фармкомпании» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила у ее менеджеров несколько десятков ключей для участия в электронных торгах от имени разных юрлиц, рассказал на встрече с журналистами начальник Управления по борьбе с картелями ведомства Андрей Тенишев. По этому факту в ФАС намерены возбудить антимонопольное дело.

Представители ведомства не уточнили, о какой крупной компании идет речь, но в ходе пресс-конференции был показан слайд, на котором видно, что это может быть «Р-Фарм».

«Менеджеры крупной фармкомпании, используя подставные компании, которые формально отвечают критериям малого бизнеса, просто сметали все, что государство выставляет на торги специально для малого и среднего бизнеса, – сказал Тенишев. – По этому факту мы обязательно возбудим антимонопольное дело. Это произойдет в течение ближайшего месяца».

Представитель ФАС рассказал Vademecum, что, по предварительным данным, участники незаконного картельного соглашения могли получить доход в размере «сотен миллионов рублей». В соответствие со ст. 178 УК РФ, максимальное наказание за участие в картельном сговоре – лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет.

На слайде, который ФАС показала в ходе пресс-конференции, видны названия компаний, которые, предположительно, участвовали в картельном сговоре. Это «Р-Фарм», «Русмедком», «Фармахан», «Виталек», «Плексфарм», «Спейсфарм», «Саналек» и другие компании. О том, что «Русмедком» близка к «Р-Фарм», участники рынка знали давно, но в апреле 2017 года «Р-Фарм» решил оформить эту аффилированность официально, подав ходатайство в ФАС на покупку 26% акций АО «Русмедком».

Представитель «Р-Фарм» отказался от комментария.

«Р-Фарм» – крупнейший участник рынка госзакупок лекарств. В рейтинге Vademecum «TOП100 операторов лекарственного госзаказа» по итогам 2016 года он занял первое место с объемом заключенных контрактов в 55,5 млрд рублей (это почти 10% рынка госзакупок).

Другие компании, подозреваемые в картеле, в этот рейтинг в 2016 году не вошли. Но в аналогичном рейтинге 2015 года «Фармахан» занимал 25-е место с объемом заключенных контрактов в 2,2 млрд рублей, «Плексфарм» – 64-е место с объемом заключенных контрактов в 830,4 млн рублей. Эти компании также входят в рейтинг Vademecum «ТОП100 поставщиков онкогематологических препаратов» по итогам 2017 года.

АО «Р-Фарм» – российская фармацевтическая компания. Владельцем 90% акций является Алексей Репик, 10% акций в апреле 2017 года купила японская Mitsui. Основные направления деятельности – производство лекарств и биопрепаратов, исследования и разработка новых препаратов и технологий, поставки на российский рынок лекарственных средств иностранных производителей.

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