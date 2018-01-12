Минпромторг предлагает регистрировать упаковку лекарств как медизделие

Минпромторг РФ настаивает на обязательной регистрации первичной упаковки лекарств (флаконов, ампул и т. п.) как медизделия, но только в том случае, если она ввозится на территорию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пустой.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Vademecum.

Если в упаковке уже содержится действующее вещество, то есть ввозится первично упакованный лекарственный препарат, упаковку регистрировать не нужно.

Производители предпочли бы обойтись вообще без регистрации – выгода от этого куда меньше необходимых административных проволочек, говорила в декабре 2017 года исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) Лилия Титова.

Сейчас российские производители регистрируют упаковку как медизделие, только если хотят получить преференции по НДС: ставка этого налога для медизделий составляет 10% вместо обычных 18%.

С мая 2017 года в странах ЕАЭС действует единый рынок лекарств и медизделий. Переходный период, когда производители сами выбирают, по национальным или единым правилам их регистрировать, продлится до 2021 года.

Таким образом, Минпромторг поддерживает позицию Белоруссии в споре стран ЕАЭС по поводу того, следует ли сделать регистрацию первичной упаковки для лекарств обязательной. Сейчас этот вопрос обсуждается в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Россия только вырабатывает единую позицию из-за различий в подходах профильных ведомств и фармпроизводителей.

vademec