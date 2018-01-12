Лео Бокерия стал доверенным лицом кандидата Путина

Центризбирком России зарегистрировал список из 259 доверенных лиц действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента, которые пройдут в марте 2018 года. Одним из них стал директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия.

Список может быть дополнен: согласно законодательству, кандидат может зарегистрировать до 600 доверенных лиц. Первыми вместе с Бокерией зарегистрированы композитор Игорь Крутой, адвокат Анатолий Кучерена, певцы Лев Лещенко, Денис Майданов, Полина Гагарина, космонавт Сергей Крикалев, писатель Юрий Поляков, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, кинорежиссер, глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

10 января стало известно о том, что сопредседателем предвыборного штата Путина назначен гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, главный внештатный детский гематолог Минздрава Александр Румянцев.

Путин участвует в выборах как самовыдвиженец, ему надо собрать 300 тысяч подписей избирателей в свою поддержку. Выборы президента пройдут 18 марта.

На прошлых выборах президента, в 2012 году, Лео Бокерия также был одним из 499 доверенных лиц Путина. Тогда в этот перечень вошли, например, и другие медики – вице-президент Российской медицинской академии наук Александр Баранов, ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко и главврач Российской детской клинической больницы Николай Ваганов.

Источник: ТАСС

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