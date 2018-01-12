«Союзфарма» выступила против продажи лекарств в магазинах

Объединение 759 аптечных сетей «Союзфарма» 12 января отправило в Минпромторг обращение с просьбой обсудить с представителями фармотрасли подготовленный ведомством законопроект, который разрешает продажу безрецептурных препаратов в магазинах. В письме приводятся аргументы против принятия такого закона.

По замыслу авторов законопроекта, продажа лекарств в обычных магазинах позволит повысить уровень доступности препаратов, а также создаст дополнительные условия для своевременного пополнения домашней аптечки, что даст возможность занятой части населения экономить время.

Однако «Союзфарма», представляющая интересы владельцев 4,5 тысячи аптечных торговых точек, полагает, что такой законопроект опасен для здоровья людей, так как лекарства нуждаются в правильном хранении, для которого необходимо специальное оборудование, пишет «Коммерсантъ».

«Для фармацевтической продукции должны быть специальные холодильники, помещения хранения товаров должны быть оснащены приборами для регистрации параметров воздуха (термометрами, гигрометрами, психометрами)», – говорится в обращении «Союзфармы» (есть в распоряжении Vademecum).

В «Союзфарме» опасаются, что продавец без фармацевтического образования не сумеет оценить вред, который препарат потенциально может нанести человеку. Также авторы письма считают, что большое количество точек продажи лекарств будет сложнее проверить, а значит, и сложнее отследить фальсифицированную и некачественную продукцию.

В пресс-службе Минпромторга считают иначе: «Хранение мясных, рыбных, молочных продуктов тоже требует специальных условий, и необходимые требования соблюдаются», – цитирует представителя министерства «Коммерсантъ».

На вопрос Vademecum, намерено ли министерство вступить в диалог с «Союзфармой», в Минпромторге пока не ответили.

Идея продажи безрецептурных лекарств в супермаркетах не нова – она обсуждается с середины 2014 года. Минздрав даже разработал перечень безрецептурных препаратов, которые предполагается продавать в магазинах: антисептики для горла, препараты для носа на основе морской воды, активированный уголь, препараты железа, противовирусные и антигистаминные средства.

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