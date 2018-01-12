Teva договорилась с работниками предприятия в Иерусалиме о его закрытии

Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries достигла соглашения с сотрудниками предприятия по производству ингаляторов в Иерусалиме о его закрытии к концу 2019 г., сообщает Reuters. Таким образом, многонедельный трудовой конфликт завершен.

Закрытие предприятия планируется в рамках глобальной реструктуризации бизнеса крупнейшей в мире дженериковой компании, предусматривающей в т.ч. сокращение 14 тыс. рабочих мест.

После объявления о закрытии предприятия в декабре 2017 г. сотрудники прекратили работу.

По условиям соглашения между Teva, главным профсоюзом Израиля Гистадрут и другими заинтересованными сторонами, до 60 сотрудников будут уволены до конца февраля текущего года, остальные 180 человек останутся на предприятии до его закрытия в декабре 2019 г.

Teva обязалась оказать помощь сотрудникам предприятия в переобучении и поиске новой работы.

В начале января Teva удалось заключить соглашение с сотрудниками предприятия по производству таблеток о закрытии к концу 2019 г. На предприятии работают 500 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху просил руководство Teva не закрывать предприятие в Иерусалиме, но получил отказ.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»