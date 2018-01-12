ФАС считает, что «Новартис Фарма» необоснованно увеличила цену на онкологический препарат «Тайверб»

Комиссия ФАС России пришла к выводу, что ООО «Новартис Фарма» необоснованно увеличила цену на онкологический препарат «Тайверб» (МНН лапатиниб), находящийся под патентной защитой, почти на 35% до 159 тысяч рублей за одну упаковку. Дело возбуждено по обращению Правительства Москвы, являющегося покупателем препарата для обеспечения пациентов в рамках программы госгарантий, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В апреле 2017 года антимонопольная служба возбудила дело по признакам нарушения ООО «Новартис Фарма» пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

В рамках расследования компании надлежало обосновать рост цены на указанный препарат со 118 до 159 тысяч рублей за одну упаковку.

Рассмотрев дело, Комиссия ФАС России пришла к выводу, что ответчик, занимая доминирующее положение на товарном рынке лекарственного препарата с МНН лапатиниб на территории РФ, установил монопольно высокую цену на лекарство. Комиссия приняла решение о выдаче предписания по устранению выявленного нарушения.

«Фармацевтический вестник»