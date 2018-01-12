AlphaRM: доля аптечной сети «Мелодия здоровья» в обороте РФ выросла до 1%

После завершения процесса закрытия сделки по приобретению сети аптек «Столетник» (Подмосковье и Москва) доля сети «Мелодия здоровья» в обороте РФ составит порядка 1%, сообщили «ФВ» в аналитической компании AlphaRM.

Как рассказал «ФВ» руководитель направления по покупке аптек «Мелодии здоровья» Константин Наумов, в сеть аптек «Столетник» (Подмосковье и Москва) входит 57 аптек.

«В совокупности в Московской области у нас теперь около 80 аптек, и в ближайшее время мы намерены увеличивать их число путем покупки», – сообщил он.

«Столетник» находится в хорошем состоянии и не требует серьезных вложений, отметил Константин Наумов.

Стоит отметить, что в 2017 г. «Мелодия здоровья» приобрела также сети «Добрый лекарь» (22 точки) и «Целитель» (41 точка).

По данным AlphaRM, теперь объединенная аптечная сеть располагает суммарно 751 розничной точкой и ее доля в обороте РФ составляет порядка 1%.

«Фармацевтический вестник»