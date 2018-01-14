ЕРБ ВОЗ проводит онлайн-курс по вопросам разумного назначения и применения антибиотиков

Европейское региональное бюро (ЕРБ) ВОЗ официально представило новый онлайновый учебный курс, призванный обеспечить практикующих врачей необходимой информацией, для того чтобы правильно и разумно назначать антибиотики. Этот бесплатный курс под названием «Стратегическое управление процессом применения противомикробных препаратов: подход на основе компетенций» можно пройти в интернете при помощи онлайновой платформы OpenWHO.

Хотя зарегистрироваться для участия в курсе может любой желающий, курс в первую очередь предназначен для практикующих врачей, которые часто назначают своим пациентам антибиотики. Открытие этих жизненно важных препаратов считается одним из наиболее выдающихся достижений медицины в ХХ в. При этом имеющиеся данные все чаще указывают на широко распространенное неправильное использование противомикробных препаратов во всех видах лечебных учреждений. Такое неправильное использование обусловливает возникновение у микроорганизмов множественной лекарственной устойчивости, которая угрожает свести на нет эффективность антибиотиков.

«Стратегическое управление процессом применения противомикробных препаратов» включает мероприятия, разработанные с целью содействия оптимальному применению антибиотиков, в том числе выбору препарата, а также определению дозы, способа и продолжительности его приема. Для того чтобы сохранить действенность этих жизненно важных лекарственных средств и остановить рост устойчивости к противомикробным препаратам, все практикующие врачи должны овладеть навыками стратегического управления процессом их применения, чтобы назначать эти препараты надлежащим образом и обучать своих пациентов и коллег правильному использованию этого все более ограниченного медицинского ресурса.

Полученные благодаря новому онлайновому курсу знания помогут сформировать алгоритм для борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам при каждом клиническом контакте. В курсе используются примеры из практики, позволяющие наглядно продемонстрировать, как принципы стратегического управления процессом применения противомикробных препаратов могут использоваться в типичных клинических сценариях.

Курс, который длится около 8 ч, состоит из 14 модулей. Первые модули посвящены фундаментальным клиническим знаниям, необходимым для разумного использования противомикробных препаратов (модули А–Е). Оставшиеся модули (F–N) показывают, как практикующие врачи могут применять эти знания в своей повседневной работе. По окончании курса участники должны демонстрировать понимание основных компетенций, необходимых для стратегического управления процессом применения противомикробных препаратов, а также умение использовать эти компетенции. Участникам, прошедшим не менее 80% учебной программы, выдается свидетельство об окончании курса.

О платформе OpenWHO

OpenWHO — это интерактивная онлайновая платформа ВОЗ, которая дает возможность специалистам, работающим или готовящимся к работе в условиях эпидемий, пандемий и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, проходить онлайновые учебные курсы. Платформа OpenWHO позволяет обеспечить доступ к специальным знаниям и опыту ВОЗ и организаций-партнеров для тех, кто более всего в них нуждается, а также предоставить лицам, задействованным в оперативном реагировании и принятии решений, необходимую им информацию в удобном для них формате.

По материалам www.euro.who.int

apteka.ua