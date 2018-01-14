Teva: нас ничего не остановит

Смелые и дерзкие инициативы нового руководителя крупнейшего в мире производителя дженериков.

В середине декабря 2017 года Коре Шульц (Kaare Schultz), новый исполнительный директор «Тева фармасьютикал индастриз» (Teva Pharmaceutical Industries), объявил о намерении к концу 2019-го уменьшить ежегодные расходы на 3 млрд долларов. Для этого ему пришлось приступить к воплощению непопулярных мер, включающих увольнение 25% служащих, закрытие ряда производственных площадок, научно-исследовательских центров, офисов и представительств, прекращение реализации одних лекарственных средств (где-то 10% ассортимента) и корректирование ценообразования в сторону повышения других, продолжение распродажи непрофильных активов, остановку выплаты дивидендов по обыкновенным акциям и американским депозитарным распискам.

По мнению самого Шульца, в проблемах «Тева», долговые обязательства которой составляют 32 млрд долларов, следует винить ее внутреннюю структуру. В компании работает множество людей, занимающихся дженериками, медикаментами особого перечня, а также общими вопросами вроде кадров и коммуникаций. Однако совсем немного сотрудников отвечают за вопросы, связанные с операционной прибылью и отчетами о прибыли и убытках. Раздутый штат было легко сократить путем объединения обособленных подразделений: две трети менеджеров оказались не удел, а работа в целом упростилась.

«Тева» ширится за счет приобретения других компаний и активов, но это не способствует росту ее бизнеса. По словам исполнительного директора, пока нет нужной мотивации для уменьшения расходов и формирования согласованности между разрозненными частями, консолидирование будет протекать вяло. Подобный подход не является оптимальным с точки зрения экономической эффективности. Правильнее расти органически, то есть самостоятельно.

Если взять, к примеру, производство, для «Тева» достаточно контролировать две–четыре площадки, занимающиеся выпуском фармацевтических субстанций, и восемь–двенадцать, отданных непосредственно выпуску готовой продукции. Сейчас предприятие обслуживает сразу 80 площадок. Пусть в долгосрочной перспективе, но половину из них придется закрыть.

Из запланированных к сокращению 14 тыс. рабочих мест в родном для «Тева» Израиле будут уволены 1750 человек. Несмотря на многочисленные протесты как самих сотрудников, так и профсоюзов, компания сделает всё возможное, чтобы это произошло.

Фармпроизводитель из Петах-Тиквы должен особое внимание уделить моменту наращивания операционной прибыли. Как полагает Коре Шульц, совершенно неправильно фокусироваться на максимизации доходов, думая, что это единственно верная стратегия, — не менее важным является снижение текущих расходов.

Что касается исследований и разработок, благодаря сочетанию экспертизы самой «Тева» и наработок «Актавис» (Actavis), купленной у «Аллерган» (Allergan), компания располагает крупнейшим портфелем генерических медикаментов и биосимиляров для эксклюзивного запуска в США. Продолжится развитие традиционно сильного направления центральной нервной системы и неврологии. Для этого будет оказана всесторонняя поддержка «Аустедо» (Austedo, деутетрабеназин), одобренному в апреле 2017 года для терапии хореи, связанной с болезнью Гентингтона, а в конце августа расширившему спектр назначений путем подключения тардивной дискинезии.

Силы будут брошены на запуск фреманезумаба (fremanezumab) для профилактического лечения хронической мигрени, кластерной головной боли и посттравматической головной боли. Всё бы ничего, но ситуация в секторе ингибиторов активности нейропептида, кодируемого геном кальцитонина (CGRP), изучаемых для ведения мигрени, в скором времени станет очень напряженной: к появлению ожидаются еще три моноклональных антитела, напрямую соперничающих между собой. «Амджен» (Amgen)/«Новартис» (Novartis), «Олдер байофармасьютикалс» (Alder Biopharmaceuticals) и «Илай Лилли» (Eli Lilly) предложат «Аймовиг» (Aimovig, эренумаб), эптинезумаб (eptinezumab) и галканезумаб (galcanezumab).

Будет доведен до конца совместный с «Реджинерон фармасьютикалс» (Regeneron Pharmaceuticals) проект фасинумаба (fasinumab), таргетированного на фактор роста нервной ткани (NGF) и изучаемого в неопиоидном ведении остеоартритной боли и хронического люмбаго.

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