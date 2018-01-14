Allergan снизила долю в израильской Teva до 6,8%

Доля ирландского фармпроизводителя Allergan в испытывающей финансовые трудности израильской фармкомпании Teva сократилась за два месяца с 9,9% до 6,8% следует из данных, опубликованных Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Allergan за период с 14 декабря 2017 года по 10 января 2018 года продал 6,55 млн обыкновенных акций Teva по средней цене от $18,011 до $20,0311 за штуку. У компании остается 68,74 млн акций Teva.

Сокращение доли в Teva входит в планы Allergan: в течение первого квартала 2018 года компания намеревалась продать четверть из 10% принадлежавших ей акций.

Allergan продала Teva свой дженериковый бизнес (компанию Actavis) в августе 2016 года за $33 млрд, в том числе получила акции Teva на $5,3 млрд. По условиям сделки акции нельзя было продавать в течение года.

Teva в середине декабря 2017 года опубликовала план реструктуризации, согласно которому должна за два года сократить четверть штата, или 14 тысяч человек, и снизить расходы на $3 млрд.

Источник: Allergan Holdings

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