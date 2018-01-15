ФАС подозревает «Р-Фарм» в антимонопольном сговоре

В течение месяца Федеральная антимонопольная служба должна возбудить дело, касающееся антимонопольного соглашения на рынке госзакупок лекарств. Об этом на пресс-конференции в Москве 11 января заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. 12 января служба опубликовала видео, из которого стало понятно, что речь идет о ГК «Р-Фарм».

Андрей Тенишев рассказал, что во время проверки одной из крупных фармкомпаний у нее было обнаружено более 20 ключей для участия в электронных торгах.

«Одновременно из одной точки в торгах для малого бизнеса участвует больше 20 компаний. Это мешает участвовать нормальному малому бизнесу», – пояснил статс-секретарь, зам. руководителя ФАС Андрей Цариковский.

Представители ФАС добавили, что дело будет возбуждено в ближайший месяц. По предварительным данным, в результате таких операций участники незаконного соглашения могли получить доход в размере сотен миллионов рублей.

Сотрудники ФАС на вопрос журналистов о названии компании, не стали ее называть. Однако 12 января на сайте службы было размещено видео, где на фото четко видно, что на одном из ключей есть название «Р-Фарм». В компании пока не комментируют эту ситуацию.

Фото: ФАС

Елена Калиновская, Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»