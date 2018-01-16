Аптека «Доктор Лиза» будет переименована

Аптека «Доктор Лиза», которая открылась в ноябре 2017 года в Москве, на ул. Сущевский Вал, будет переименована в «Я доктор», рассказал Vademecum владелец аптеки Ерем Акопян. Он утверждает, что использовал название «Доктор Лиза» исключительно с целью «увековечить память» о погибшей в авиакатастрофе в декабре 2016 года Елизавете Глинке. Но муж «доктора Лизы» адвокат Глеб Глинка попросил владельца аптеки отказаться от этого бренда.

ООО «Доктор Лиза», на которое зарегистрирована аптека на ул. Сущевский Вал, было создано в сентябре 2017 года. Как следует из данных информационной системы СПАРК, 10 января 2018 года юрлицо было переименовано в ООО «Я доктор».

Вывеска на аптеке сменится в течение ближайших двух недель, говорит Акопян. «Мне позвонил Глеб Глинка, мы встретились, – рассказывает предприниматель. – Я объяснил ему, что отношусь с большим уважением к Елизавете Глинке и хочу, чтобы люди о ней помнили. Но он попросил не использовать имя его жены в названии аптеки. Мы расстались друзьями».

По словам Акопяна, пока аптека на ул. Сущевский Вал является «очень убыточной», а ход с использованием имени Елизаветы Глинки не принес результата. «По нашей оценке, 90% посетителей аптеки не знают, кто такая «доктор Лиза», – говорит Акопян.

Глеб Глинка подтвердил Vademecum, что встречался с Акопяном. «Мы друг друга поняли и достигли согласия», – сказал он Vademecum. По словам Глинки, он выступает против использования имени супруги в коммерческих интересах. Кроме того, увековечить ее память использованием бренда не удастся, считает он.

Ранее ООО «Доктор Лиза» подавало заявку на регистрацию товарного знака, но получило отказ, говорит Акопян. Аналогичную заявку в феврале 2017 года подавала международная общественная организация «Справедливая помощь» (сейчас фонд называется «Справедливая помощь Доктора Лизы»), которую Елизавета Глинка возглавляла до своей гибели в декабре 2016 года. Эта заявка находится на экспертизе, свидетельствуют данные СПАРК.

vademec