«Роснано» планирует продать долю в «НЭВЗ-Керамикс» в 2018 году

«Роснано» планирует в 2018 году продать «Ростеху» свою долю в новосибирском инновационном предприятии «НЭВЗ-Керамикс», занимающемся производством наноструктурированной керамики для медицины и оборонной промышленности.

«До конца 2017 года сделка не состоялась: проводилась оценка предприятия, аудиты. Сейчас в качестве сроков ставится 2018 год. Есть официальное предложение со стороны «Ростеха», идет обсуждение», – рассказал ТАСС гендиректор «НЭВЗ-Керамикс» Виктор Медведко.

По его словам, после продажи профиль деятельности предприятия не изменится: «все рынки, на которых работает «НЭВЗ-Керамикс», укладываются в структуру работы «Ростеха».

Условия сделки не разглашаются, однако, как отмечает ТАСС, в 2017 году гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс говорил о планах продать 70% предприятия «Ростеху» и выйти из проекта.

АО «НЭВЗ-Керамикс» – компания по производству и разработке наноструктурированной керамики для медицины, электроники, оборонной промышленности. В частности, компания нацелена на разработку медизделий из биосовместимой медицинской нанокерамики для травматологии и ортопедии. «В ближайшем будущем мы ориентированы на развитие двух основных направлений по медицине от «НЭВЗ-Керамикс». По первому направлению – производство керамических головок для протезов тазобедренного сустава – мы нацелены на изготовление в следующем году до 10 тысяч наименований изделий. Увеличение объема соответствующего производства в дальнейшем не является сложностью и будет зависеть от спроса на рынке. Основные участки для производства этих изделий созданы с запасом.

По второму направлению – керамические блоки для зубов – мы намерены произвести до 20 тысяч изделий в следующем году, а далее увеличивать их производство», – рассказал Vademecum в феврале 2017 года инвестиционный директор УК «Роснано» Илья Надоршин.

Источник: ТАСС

vademec