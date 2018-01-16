Виктор Харитонин намерен купить долю в «ПЭТ-Технолоджи»

ООО «МедИнвестГрупп» (МИГ), 70% которого принадлежат основному владельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину, подало ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России на покупку 100% ООО «Д-Мед». Эта компания владеет пакетом в 50% в ООО «ПЭТ-Технолоджи», которое занимается строительством сети центров ядерной медицины.

Ходатайство направлено в ФАС 12 января 2017 года. ООО «Д-Мед» принадлежит Алексею Царькову и владеет 36,37% долей «ПЭТ-Технолоджи», недавно ФАС разрешила нарастить эту долю до 50,01%. Теперь она может перейти к структуре Виктора Харитонина.

По данным СПАРК-Интерфакс, Харитонин вошел в МИГ в ноябре 2017 года, получив 70%, а остальные 30% сохранились у ООО «Ай Пи Ти Медицина» (юрлицо IPT Group). В IPT тогда отказались сообщить Vademecum, чем будет заниматься МИГ. Интерес к сегменту онкологии, однако, вскоре проявился в другом проекте IPT: в декабре 2017-го стало известно, что компания планирует создать сеть радиохирургических центров. Совокупный объем инвестиций оценивается в $210 млн. Часть средств будет привлекаться с помощью криптовалюты – токенов IPTC, которые позволят их держателям не только получать долю от прибыли центров, но и «расплатиться» за операции. Впоследствии сбор средств на ICO, старт которого намечался на 9 января 2018 года, был отложен.

ООО «ПЭТ-Технолоджи» на 49,99 % принадлежит «Роснано». Первый центр ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» был открыт в Уфе весной 2014 года. Сейчас в сети девять действующих центров ядерной медицины в Ельце, Тамбове, Орле, Курске, Липецке, Екатеринбурге, Москве, Белгороде и Уфе, собственное производство радиофармпрепаратов для ПЭТ/КТ в Ельце и Уфе. По информации СПАРК-Интерфакс, выручка ООО «ПЭТ-Технолоджи» в 2016 году составила 683,35 млн рублей.

Бизнесмен Алексей Царьков через ООО «А-Мед» также владеет ООО «ПЭТ-Технолоджи Подольск» и ООО «ПЭТ-Технолоджи Балашиха», реализовал строительство двух ПЭТ-центров в Подмосковье. Соинвестором в проектах выступила государственная холдинговая компания Эмирата Абу-Даби (ОАЭ) Mubadala Development. При этом центры в Балашихе и Подольске будут переданы в собственность Московской области.

Источник: ФАС России

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