УлГУ обеспечит разработку технологий производства радиофармпрепаратов

На базе Ульяновского Государственного Университета открылся центр персонифицированной ядерной медицины.

Новый центр обеспечит разработку технологий производства радиофармацевтических препаратов, их дальнейшее использование, опытное производство, доклинические испытания, клиническую апробацию, а также трансфер технологий синтеза таких препаратов на рынки ядерной медицины, в том числе и зарубежные. В результате в Ульяновской области будет создан новый сектор экономики, обеспечивающий снижение смертности от онкологических заболеваний, рост объема НИОКТР, количества высокотехнологичных рабочих мест.

«Мы надеемся, что в ближайшее время научные исследования, проводимые в лабораториях, будут использоваться нашими медицинскими учреждениями, а пациенты получат лечение новыми видами радиофармпрепаратов так называемого «четвертого поколения». А значит, создание научно-технологического центра на базе Ульяновского государственного университета позволит нам эффективнее выполнять поставленные в майских Указах Президента задачи по повышению продолжительности жизни и снижению смертности населения», — отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

В лабораторию центра закуплено оборудование, которому нет аналогов в нашей стране. Проект, связанный с проведением научных исследований в области радиофармпрепаратов, является якорным в составе ядерно-инновационного кластера.

gmpnews