Новая система доставки сделает реальностью прием антиретровирусных препаратов один раз в неделю

Американские ученые разработали новую лекарственную форму доставки антиретровирусных препаратов, которая позволит принимать необходимые для борьбы с ВИЧ лекарства один раз в неделю. Исследователи подчеркивают, что такая схема позволит повысить приверженность пациентов к лечению, вынужденных сейчас принимать по несколько таблеток каждый день в строго определенное время.

Структура в форме звезды с шестью лучами создана из специального твердого полимерного материала, тогда как каждый из лучей может быть наполнен мягким полимером с действующим веществом. Изначально все лучи «свернуты» внутри капсулы, но после попадания в желудок оболочка растворяется и начинается высвобождение лекарственных средств.

С помощью новой разработки могут доставляться долутегравир, рилпивирин и каботегравир, высвобождение антиретровирусных препаратов происходит постепенно в течение семи дней. Затем полимерная структура «звезды» распадается на мелкие частицы и выводится через ЖКТ.

Перспективность новой системы доставки были продемонстрированы в доклинических испытаниях на свиньях и с помощью математического моделирования. В настоящее время ведется подготовка к клиническим исследованиям разработки.

Изображение: mit.edu

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