Росздравнадзором пресечена незаконная интернет-торговля фальсифицированными препаратами. Поставщик и аптечное учреждение оштрафованы на 2,45 миллионов рублей. Интернет-сайт заблокирован

В Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области обратился гражданин с подозрениями в подлинности лекарства, приобретенного через сайт интернет-аптеки.

Росздравнадзором установлено, что данный сайт принадлежит ООО «ВТ-ФАРМ», которое занимается реализацией лекарственных средств в аптечном пункте в Москве и незаконно — через Интернет (на территории Российской Федерации интернет-продажа фармпрепаратов запрещена).

В ходе выездной проверки сотрудниками Росздравнадзора выявлен факт хранения в аптечном пункте лекарственного препарата «Кетостерил» серии «18H2307», который подлежал изъятию из оборота на основании письма Росздравнадзора от 11.03.2016 № 02и-499/16. Данный препарат предлагался к приобретению с доставкой (соответствующее предложение было размещено на сайте интернет-аптеки).

Исследования препарата «Кетостерил», проведенные в ФГБУ «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения» Росздравнадзора», подтвердили отсутствие в изъятом образце лекарства действующего вещества, что создаёт прямую угрозу жизни и здоровью граждан.

По выявленным фактам Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области возбудил в отношении ООО «ВТ-ФАРМ» административные дела и передал материалы проверки в судебные органы.

Рассмотрев дела об административном правонарушении, суд вынес решение о наказании юридического лица (штраф в один миллион рублей), генерального директора (штраф 300 тысяч рублей) и заведующего аптечным складом (150 тысяч рублей).

Поставщик фальсифицированного препарата «Кетостерил» в аптечное учреждение — ООО «ФАРМОПТТОРГ» — также привлечен Арбитражным судом города Москвы к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.33 КоАП РФ с назначением штрафа в один миллион рублей. Кроме того, в связи с выявлением грубых нарушений в деятельности указанной организации, Росздравнадзором направлено в суд заявление об аннулировании лицензии на фармацевтическую деятельность. Также в настоящее время в суде рассматривается дело в отношении генерального директора ООО «ФАРМОПТТОРГ».

Для пресечения незаконной деятельности ООО «ВТ-ФАРМ» в виде интернет-торговли лекарственных средств, Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области (в соответствии с полномочиями, предусмотренными п. 24 ст. 5 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств») издан приказ о досудебном закрытии сайта интернет-аптеки.

Данное решение было направлено в ООО «ВТ-ФАРМ» для добровольного исполнения, а также организациям, обеспечивающим функционирование сайта: регистратору доменных имён и в дата-центр, где физически размещён сайт.

11 января 2018 года интернет-сайт принудительно заблокирован дата-центром.

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