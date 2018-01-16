Впервые выдано предписание Службе по тарифам по пересмотру предельных надбавок на ЛП

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выявила несоответствие действующих предельных размеров розничных надбавок расчетам, произведенным Региональной службой по тарифам и ценообразованию Забайкальского края в соответствии с утвержденной методикой [1].

Несоответствия были выявлены ФАС России в рамках процедуры согласования решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об установлении предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

«Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края выдано предписание о приведении приказа 5 июня 2012 года № 144 в соответствие с законодательством Российской Федерации. В частности, в срок до конца марта 2018 года региональному органу исполнительной власти надлежит пересмотреть, а именно снизить предельные размеры розничных надбавок в соответствии с расчетами, предусмотренными методикой. Подобное предписание Федеральной антимонопольной службой выдано впервые, и это сигнал для остальных регионов устанавливать объективные предельные размеры оптовых и розничных надбавок к ценам на лекарства по результатам предусмотренного методикой экономического анализа и соответствующих расчетов», — сообщила заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская.

1 Приказ ФСТ России от 11 декабря 2009 г. № 442-а «Об утверждении методики установления органами исполнительной власти субъектов российской федерации предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».

gmpnews