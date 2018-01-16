Глава Мордовии Владимир Волков встретился с председателем Совета директоров ООО «Управляющая компания «Промомед» Петром Белым

Глава Мордовии Владимир Волков 12 января провел рабочую встречу с председателем Совета директоров ООО «Управляющая компания «Промомед» Петром Белым.

Обсуждались вопросы развития завода «Биохимик», в том числе речь шла о реализации проекта по разработке и производству антибиотиков пятого поколения.

Владимир Волков подчеркнул, что данный проект имеет огромное значение для страны, ведь сегодня субстанции для производства большинства антибактериальных препаратов импортируются из Китая, Индии, Кореи, Европы. «Создание новейших антибиотиков полного цикла — наш вклад в лекарственную безопасность страны. Проект решает задачи импортозамещения и снижения зависимости от зарубежных производителей лекарств», -отметил Глава республики.

Напомним, летом прошлого года в лабораторных условиях на «Биохимике» выпустили первую отечественную субстанцию антибиотика «Ванкомицин», синтезированную по полному циклу. В октябре была получена первая опытно-промышленная партия субстанции антибиотика. После этого на предприятии была проведена экспертиза образца российской субстанции, которая выявила, что по качественным показателям она не уступает субстанциям зарубежных производителей.

В настоящее время предприятие выходит на промышленное производство уже четырех субстанций. А в течение трех лет на «Биохимике» будет налажено производство более 20 антибиотиков последнего поколения.

В ходе рабочей встречи была отмечена значимость сотрудничества предприятия с Мордовским госуниверситетом. В начале февраля на «Биохимике» будет открыта базовая кафедра для студентов МГУ имени Н.П. Огарева,которая будет заниматься изучением синтеза новых антибиотиков. Аналогов ей, как подчеркнул Петр Белый, в России пока нет.

Председатель Совета директоров компании «Промомед» выразил Главе Мордовии глубокую признательность за всестороннюю поддержку в реализации новых проектов.

Пресс-служба Главы Республики Мордовия