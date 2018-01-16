Арбитражный суд не принял заявление о банкротстве «Р-Фарм»

Согласно определению Арбитражного суда города Москвы от 11 января 2018 г., ООО «Натива» отказано в принятии заявления о признании АО «Р-Фарм» банкротом.

В документе суда указывается, что заявление не соответствует п. 2 ст. 7, п. 2 ст. 33 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». В п. 2 ст. 7 говорится, что право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, работника, бывшего работника должника, уполномоченного органа по денежным обязательствам с даты вступления в законную силу решения арбитражного суда о взыскании с должника денежных средств, а п. 2 ст.33 гласит, что в заявлении о банкротстве нужно обязательно указать, что есть такое решение. Так как у ООО «Натива» нет решения суда о взыскания долга с «Р-Фарм», то компания не имеет права требовать признать дистрибьютора банкротом.

Ранее председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик заявил СМИ, что действия «Нативы» – это попытка создать информационную шумиху и отвлечь тем самым внимание от других важных вопросов. В частности, это может касаться прав на интеллектуальную собственность иностранных фармпроизводителей, на чьи препараты у «Р-Фарм» есть лицензии на производство и последующую коммерциализацию.

«Объем нашего бизнеса с компанией «Натива» – это доли процента от нашего оборота. Она не входит в двадцатку крупнейших наших контрагентов», – рассказал г-н Репик РИА «Новости».

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»