В британских аптеках заканчивается запас противогриппозных вакцин

В аптеках Великобритании заканчивается запас противогриппозных вакцин на фоне опасений эпидемии в случае, если вирус будет распространяться такими же темпами, как в настоящее время, пишет газета The Telegraph.
Количество визитов к врачам по поводу гриппа за последние две недели выросло с 18,9 на 100 тыс. населения до 37,3 на 100 тыс. населения.
У властей есть запас вакцин на случай чрезвычайной ситуации, но задействован ли он пока не известно.
Кабинет министров внимательно следит за развитием ситуации.
Количество случаев летального исхода достигло 85.
Как заявили в Департаменте здравоохранения и социальной помощи, власти находятся в тесном контакте с производителями вакцин и уверены в наличии необходимого количества доз.
Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»