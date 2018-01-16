За полгода «Магнит» открыл более 50 аптек

За полгода розничная сеть запустила аптеки в Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Адыгея на базе магазинов «у дома» и гипермаркетов. Большинство объектов появилось на Кубани — 34 точки. На сегодняшний день компания открыла 51 аптеку.

Площадь точек составляет от 20 до 80 квадратных метров. Аптеки находятся рядом с магазинами «у дома» и гипермаркетами.

Первые 4 тестовые «Магнит Аптеки» запустились в Краснодаре в июле 2017 года. Новый формат востребован у посетителей. В 2018 году компания планирует открывать новые аптеки.

«Фармацевтический вестник»