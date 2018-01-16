Роспотребнадзор предупреждает: «жиросжигатель» DNP опасен для жизни

Роспотребнадзор получил информацию о причинении вреда жизни и здоровью граждан в Великобритании от употребления «жиросжигателя» DNP, содержащего химическое вещество 2,4 динитрофенол (ДНФ). Федеральная служба сообщает, что указанный продукт в РФ не разрешен к обороту как пищевой продукт, не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной добавки, пищевой добавки.

По информации ведомства, данный продукт, рекламируемый как «жиросжигатель», реализуется в сети интернет, в том числе через социальные сети, например VK.com, при этом вещество динитрофенол используется при производстве красителей (для пропитки дерева и тканей) и не предназначено для приема внутрь.

Роспотребнадзор предупреждает о необходимости отказаться от приобретения и употребления указанного продукта.

«При наличии уже приобретенного продукта необходимо обращаться в Роспотребнадзор и его территориальные органы, в том числе по телефонам «горячих линий», а также по электронной почте для обращений граждан depart@gsen.ru», – сообщает пресс-служба ведомства и уточняет, что Федеральная служба принимает меры, направленные на пресечение оборота указанного продукта.

«Фармацевтический вестник»