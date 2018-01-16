В Пятигорске будет создан биофармацевтический кластер

В Пятигорске в 2018 году будет создан биофармацевтический кластер, рассказал директор Пятигорского медико-фармацевтического института (ПМФИ) Всеволод Аджиенко.

Площадка может быть создана на базе одного из производственных партнеров в Ставропольском крае, цитирует Аджиенко ТАСС.

В 2018 году, по его словам, планируется привлечь минимум трех-четырех резидентов из числа фармацевтических компаний или исследовательских организаций. Кроме крупных и средних компаний кластер будет сотрудничать и с профильными стартапами.

В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) фармпромышленность еще недостаточно развита и имеет потенциал роста, полагает Аджиенко.

ПМФИ разрабатывает новый комплексный препарат для лечения туберкулеза и проказы, препараты для лечения СПИДа, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, язвенной болезни, мигрени и других патологий.

В 2016 году была утверждена концепция создания медкластера в Кавминводах на территории в 249 га. Он разместится на территории Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии. На первом этапе планируется построить якорный медицинский университет, научно-исследовательский центр, университетскую клинику, три клиники, технопарк и инфраструктуру. На втором – реабилитационные центры, будет также проводиться реконструкция действующих санаториев.

Источник: ТАСС

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