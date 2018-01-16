Опрос: 87% фармацевтов против продажи лекарств в магазинах

Подавляющее большинство специалистов аптек (87%) против принятия законопроекта о продаже безрецептурных лекарств торговыми организациями, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром по обучению фармспециалистов «Фармзнание».

В опросе приняли участие 1,1 тысячи специалистов аптек из восьми федеральных округов РФ, 47% из них – работники первого стола, 29% – заведующие аптеками, 4% – руководители аптек, 2% – менеджеры по заказу, 18% – другие специалисты аптек.

Подавляющее большинство опрошенных (87%) не поддерживают законопроект, разработанный Минпромторгом и представленный на общественное обсуждение в декабре 2017 года. Частично поддерживают инициативу 8% опрошенных, полностью поддерживают 4%, а оставшиеся 1% опрошенных затруднились с ответом.

На вопрос, какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае, если торговые организации смогут продавать безрецептурные препараты, участники опроса ответили следующим образом: вырастет доля пациентов, занимающихся неоправданным самолечением (23%); увеличится процент препаратов, которые неправильно хранят (22%); увеличится количество фальсификатов (19%); вырастет доля пациентов, которые неправильно применяют или хранят препараты (15%); часть провизоров и фармацевтов потеряют работу (10%); повысятся цены на рецептурные препараты (6%); аптеки с невысокой доходностью закроются (4%).

Говоря о выгоде и преимуществах принятия законопроекта, большинство опрошенных (36%) отметили, что у фармацевтических производителей увеличатся объемы продаж безрецептурных препаратов. 17% считают, что покупателям станет удобнее приобретать такие лекарства, 16% – что конкуренция между торговыми сетями и аптеками приведет к снижению цен на безрецептурные препараты, 31% опрошенных не видят никаких выгод и преимуществ.

По мнению большинства участников опроса (51%), продажа лекарств в магазинах приведет к тому, что аптеки потеряют часть прибыли, 41% считают, что некоторые аптеки вообще закроются, не выдержав конкуренции. То, что нововведения никак не отразятся на деятельности аптек, считают только 5%, а 3% полагают, что они отразятся положительно, поскольку дополнительная конкуренция создаст стимул работать эффективнее.

В качестве мер, которые могут поддержать аптеки в случае необходимости конкурировать с торговыми организациями, большинство опрошенных (43%) отметили необходимость создания закрытого перечня безрецептурных препаратов, разрешенных к продаже в торговых организациях. Остальные варианты распределились следующим образом: ввести дополнительные налоговые льготы для аптек (20%); расширить перечень товаров, которые разрешено продавать в аптеках (15%); отменить регулирование цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (10%); разрешить аптекам при заказе лекарств через интернет доставлять на дом не только безрецептурные, но и рецептурные препараты (7%); отменить обязательное требование иметь в аптеке утвержденный правительством минимальный ассортимент лекарств, необходимых для оказания медицинской помощи (вне зависимости от спроса населения) (4%).

Ранее, 12 января, объединение 759 аптечных сетей «Союзфарма» направило в Минпромторг обращение с просьбой обсудить с представителями фармотрасли данный законопроект и аргументы против его принятия.

Идея продажи безрецептурных лекарств в супермаркетах обсуждается с середины 2014 года. Тогда Минздрав даже разработал перечень, предполагающий продажу в магазинах только антисептиков для горла, препаратов для носа на основе морской воды, активированного угля, препаратов железа, противовирусных и антигистаминных средств. Однако Минпромторг настаивал на включении в перечень всех безрецептурных препаратов.

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