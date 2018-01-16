Эксперт: продление сроков введения маркировки лекарств не облегчит жизнь недобросовестным компаниям

Расширение сроков перехода к маркировке лекарств до 2020 года дает возможность всем добросовестным участникам фармрынка подготовиться к проекту без срывов. Об этом в беседе с «ФВ» заявил коммерческий директор «Доминанта-Сервис» Игорь Столин.

«Многие профессионалы рынка справедливо подчеркивали, что в масштабах России этот проект нереализуем в сжатые сроки, – рассказал он. – Продление сроков позволит войти в реальный график с точки зрения возможностей фармы».

По словам эксперта, ФЗ, подписанный в конце минувшего года Президентом РФ, «с одной стороны, подтверждает неизбежность перехода к маркировке, с другой – дает участникам рынка дополнительное время, за которое они должны привести себя в порядок».

Вместе с тем новые сроки не облегчат жизнь компаниям, которые пытаются вести нечестную игру, отметил Игорь Столин. Переход к прозрачной цепи поставок в любом случае оставит их за пределами рынка, заключил он.

Напомним, с 1 января 2018 года вступил в силу подписанный Президентом России Федеральный закон №425 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Исключение составляют положения, касающиеся обязанности фармпроизводителей наносить на упаковку препаратов средства идентификации, вносить информацию о лекарственных препаратах в систему мониторинга, а также нести ответственность за несоблюдение требований ФЗ – эти нормы будут применяться лишь с 1 января 2020 года.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»