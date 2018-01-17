В Чеченской Республике в течение года заработает 10 госаптек АСНА подвела итоги 2017 года и дала прогноз развития фармотрасли на 2018 год » Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития Большинство проблем, возникающих на пути развития фармотрасли, — следствие полярных интересов участников рынка и несогласованных действий профильных ведомств, считают эксперты. Фармбизнес пугает непредсказуемость регуляторов, государству же не очень нравится позиция фармы обсуждать вопросы, опираясь исключительно на экономические аспекты. В отсутствие единого государственного органа, который бы регулировал отрасль, есть только единственный вариант — позволить участникам сферы самостоятельно выработать оптимальный путь развития. Такой неожиданный выход на декабрьском заседании РАФМ предложил директор НИИ организации здравоохранения Департамента здравоохранения г. Москвы Давид Мелик-Гусейнов. «Фармацевтический вестник»