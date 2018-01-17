В Австралии запретили продажу кодеинсодержащих ЛС без рецепта

С 1 февраля с.г. Управление по контролю оборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения Австралии (TGA) переводит все кодеинсодержащие препараты в категорию строго рецептурных, сообщает In-Pharma Technologist. Это связано со стремлением регулятора покончить с развитием переносимости опиоидов, зависимости от данного класса препаратов и отравлением опиоидными препаратами.

Кодеин – опиат, близкий к морфину, – является действующим веществом ряда препаратов, обращающихся на рынке Австралии, в частности, Nurofen Plus (Reckitt Benckiser), Codral (Johnson & Johnson) и Panadeine (GSK).

По заявлению TGA, применение кодеинсодержащих препаратов связано с высоким риском развития переносимости, зависимости, отравления и даже смерти при введении в высоких дозах. Ссылаясь на данные исследований, регулятор утверждает, что дополнительная выгода применения безрецептурных препаратов с низким (менее 30 мг) содержанием кодеина для купирования боли мала по сравнению с эффектом бескодеиновых анальгетиков.

По данным Минздрава Австралии, правительства штатов поддержали данный шаг регулятора. Происходящие изменения согласуются с международной практикой: по меньшей мере, в 26 странах кодеинсодержащие препараты доступны только по рецепту врача.

Однако, Аптечная гильдия Австралии не поддержала данное решение, поскольку, по словам ее официального представителя, сложно прогнозировать влияние изменения классификации кодеинсодержащих препаратов на аптечные продажи.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»