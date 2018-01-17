В декабре 2017 года количество подключенных к сети Apteka.ru аптек впервые достигло 15 тыс. учреждений

Сервис Apteka.ru подвел итоги декабря.
В декабре 2017 года число уникальных поисковых запросов на сайте Apteka.ru составило 10 миллионов, а количество подключенных к сети Apteka.ru аптек впервые достигло 15 тыс. учреждений.
Лидирующие позиции по ATC-классификации в декабре занимала группа «Пищеварительный тракт и обмен веществ» как по доле от стоимостного объема продаж, так и по доле продаж в упаковках через сервис Apteka.ru. Наиболее активно растущие группы – «Сердечно-сосудистая система» и «Дыхательная система».
Доли АТС-групп в объеме аптечных продаж через сервис Apteka.ru: ноябрь – декабрь 2017
|ATC-группы 1-го уровня
|Доля от стоимостного объема продаж через сервис Apteka.ru, руб., %
|Доля от объема продаж в упаковках через сервис Apteka.ru, шт., %
|Ноябрь 2017
|Декабрь 2017
|Изменение доли
|Ноябрь 2017
|Декабрь 2017
|Изменение доли
|A Пищеварительный тракт и обмен веществ
|22.0%
|22.0%
|0.0%
|22.6%
|22.4%
|-0.2%
|N Нервная система
|17.4%
|17.4%
|-0.1%
|16.4%
|16.1%
|-0.3%
|G Мочеполовая система и половые гормоны
|11.5%
|11.5%
|0.1%
|5.5%
|5.4%
|-0.1%
|C Сердечно-сосудистая система
|10.4%
|10.8%
|0.4%
|13.0%
|13.7%
|0.6%
|B Кроветворение и кровь
|6.9%
|7.0%
|0.1%
|4.0%
|3.8%
|-0.2%
|D Дерматология
|6.7%
|6.3%
|-0.4%
|7.7%
|7.4%
|-0.3%
|L Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы
|5.9%
|6.2%
|0.3%
|2.9%
|2.9%
|-0.1%
|M Костно-мышечная система
|5.7%
|5.1%
|-0.6%
|5.8%
|5.6%
|-0.2%
|J Противомикробные препараты для системного применения
|5.2%
|4.9%
|-0.3%
|7.8%
|7.4%
|-0.4%
|R Дыхательная система
|4.1%
|4.2%
|0.1%
|8.7%
|9.3%
|0.6%
|V Прочие препараты
|1.9%
|2.0%
|0.1%
|1.3%
|1.6%
|0.3%
|S Препараты для лечения заболеваний органов чувств
|1.2%
|1.3%
|0.1%
|1.9%
|2.1%
|0.2%
|H Гормоны для системного применения (исключая половые гормоны и инсулины)
|1.0%
|1.1%
|0.1%
|1.4%
|1.5%
|0.1%
|PПротивопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты
|0.2%
|0.2%
|0.0%
|0.9%
|0.7%
|-0.2%
В одной из самых популярных групп «Дыхательная система» ТОП-3 МНН выглядит следующим образом: Ксилометазолин, в декабре его доля продаж в упаковках через сервис Apteka.ru в группе составила 20%, Нафазолин – 10% и Лоратадин – 6%.