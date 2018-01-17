Уголовное дело в отношении Дмитрия Даина прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления

В отношении Дмитрия Даина, известного бизнесмена в фармотрасли, бывшего совладельца и руководителя логистического оператора «Терминал-Восток» (проект «Фармат») прекращено уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 159.1 УК РФ.

Таганский суд Москвы 16 февраля 2017 г. признал Дмитрия Даина виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года.

29 августа 2017г. судебной коллегией по уголовным делам Московского городского суда отменен приговор Таганского районного суда г. Москвы от 16.02.2017 года в отношении Дмитрия Даина как незаконный.

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда проверив материалы дела, считает, что органами предварительного следствия и судом при рассмотрении настоящего уголовного дела в отношении осужденного Даина Д.Л. допущены существенные нарушения требований уголовно-процессуального закона, повлиявших на исход дела, что, в соответствии с ч.1 ст. 389.17 УПК РФ является основанием для отмены приговоры.

А 29 декабря 2017 г. Главным следственным управлением по городу Москве прекращено уголовное дело №1692 в отношении Дмитрия Даина, по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 24 УПК РФ, в связи с отсутствие в деяниях состава преступления.

Как рассказал Дмитрий Даин «ФВ», решение о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием в деяниях состава преступления и самое главное признание незаконным действий следователей, прокуратуры и Таганского районного суда г. Москвы полностью подтвердила его правоту в истории с «Фарматом» и полностью восстановило его доброе имя и деловую репутацию. «Я оставил в прошлом этот сложный период в моей жизни и теперь планирую заняться новыми интересными проектами, касающимися цифровых технологий в здравоохранении и фармацевтике», — отметил он.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»