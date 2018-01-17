Росздравнадзор: на 1,8% снизились розничные цены на ЖНВЛП в 2017 году

В 2017 году розничные цены на ЖНВЛП амбулаторного сегмента снизился на 1,8%, тогда как за аналогичный период 2016 года отмечалось повышение этого показателя на 1,4%, сообщили в Росздравнадзоре.

При этом в разрезе ценовых категорий ЖНВЛП стоимостью до 50 руб., от 50 руб. до 500 руб. и свыше 500 руб. снижение розничных цен составило 2,1%, 1,9% и 1% соответственно. В 2016 году отмечалось повышение цен на 1,6%, 1,3% и 0,9% соответственно.

Уровень закупочных (оптовых) цен в 2017 году снизился на 1,5%.

«Фармацевтический вестник»