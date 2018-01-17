Алексей Репик: «Р-Фарм» не участвовала в картельном сговоре

«Р-Фарм» действует в рамках закона, и для возбуждения дела о картельном сговоре нет оснований. Об этом рассказал «ФВ» глава Совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик в кулуарах Гайдаровского форума.

Он отметил, что знает о фотографиях флешек с ключами для участия в торгах, но они не свидетельствуют о какой-либо запрещенной деятельности.

Ранее начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев заявил, что в течение месяца будет возбуждено новое дело, касающееся незаконной практики на рынке госзакупок лекарств. Он рассказал, что во время проверки одной из крупных фармкомпаний у нее было обнаружено более 20 ключей для участия в электронных торгах. Таким образом, как предполагают в ФАС, одновременно из одной точки в торгах для малого бизнеса участвовало больше 20 компаний.

Затем ФАС на своем официальном сайте разместила видео, из которого стало понятно, что речь идет о «Р-Фарм».

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»