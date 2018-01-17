Сергей Цыб: программа «Фарма-2030» сосредоточится на разработке новых продуктов и экспорте

В 2018 г. будет активно обсуждаться новая программа развития фармацевтической промышленности «Фарма-2030». Минпромторг приглашает профессиональное сообщество включиться в работу. Об этом на Гайдаровском форуме рассказал заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб.

По словам замминистра, при внесении изменений в стратегию развития фармпромышленности необходимо сосредоточиться на поддержке собственных разработок. Причем министерство приветствует как самостоятельные проекты российских компаний, так и партнерство с глобальными игроками. В первую очередь речь идет о разработках в области биомедицинских технологий, терапии малыми молекулами нуклеиновых кислот, моноклональных антител.

Второе крупное направление – экспорт медицинской продукции.

«Минпромторг намерен максимально содействовать экспорту. Это одна из основных задач на ближайшие десять лет и дальнейшую перспективу», – отметил Сергей Цыб.

Кроме того, по его словам, необходимо способствовать постоянному общению производственного сектора с профессиональным врачебным сообществом.

Также Сергей Цыб уверен, что при формировании новой программы надо учесть новый тренд в здравоохранении – персонализированная медицина. «Согласен с Алексеем Репиком в том, что теперь мы говорим не о лечении болезни, а о лечении пациента», – отметил он.

Фото: Игорь Чунусов

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»