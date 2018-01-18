PharmaDATA: объем закупок аптек увеличился на 6% за 2017 год

За период с января по декабрь 2017 г. включительно объем закупок аптек в денежном выражении составил более 144 млрд руб. В сравнении с аналогичным периодом 2016 г. объем закупок увеличился на 6%.
Аналитический портал PharmaDATA представляет ТОР20 препаратов и медицинских изделий за декабрь 2017 г. по сумме и объему закупок. Лидерами по сумме закупок в рублях стали препараты: «Кагоцел таб. 12 мг №10», «Кардиомагнил таб. п.п.о. 75 мг+15,2 мг №100» и «Мирамистин р-р местн. 0,01% 150 мл №1 (с распылителем)». «Кагоцел» закупили на сумму 69 536 191 руб. в объеме 338 355 упаковок. На препарат «Кардиомагнил» было потрачено 52 693 469 руб. в объеме 275 136 упаковок, «Мирамистин» – 48 046 265 руб. и 160 369 упаковок. Первые строчки рейтинга по объему закупок в упаковках занимают: «Нафтизин капли наз. 0,1% 15мл (фл-кап)» – 573 242 шт., «Глицин таб. подъязыч. 100 мг №50» – 570 673 шт., и «Ксилен капли наз. 0,1% 10 мл №1» – 528 795 шт.
Рейтинг «Средняя цена упаковки препаратов по отдельным регионам» показывает колебания цен в декабре 2017 г.. В выборку попали – Москва, Московская область, Башкортостан, Красноярский край и Липецкая область.
Цена за упаковку «Кагоцел»: Москва (205,95 руб.), МО (205,51 руб.), Башкортостан (202, 56 руб.), Красноярский край (206,96 руб.) и Липецкая область (209,59 руб.).
Анализ производился на основе данных более 18 000 аптечных учреждений и небольших сетей РФ.
ТОР20 позиций по сумме закупок, по данным портала Pharmadata.ru за декабрь 2017 г.
|Рейтинг (сумма)
|Рейтинг
(кол-во)
|Производитель
|Наименование товара
|Закупки
(кол-во)
|Закупки
(ср. цена)
|Закупки (сумма)
|1
|10
|Ниармедик Плюс ООО/пр.Ниармедик Фарма ООО
|Кагоцел таб. 12 мг №10
|338355
|205,49
|69536191
|2
|19
|Такеда Фармасьютикалс ООО/пр.Такеда ГмбХ
|Кардиомагнил таб. п.п.о. 75 мг+15,2 мг №100
|275136
|191,9
|52693469
|3
|59
|Инфамед ЗАО
|Мирамистин р-р местн. 0,01% 150 мл №1 (с распыл)
|160369
|299,78
|48046265
|4
|104
|Валента Фарм ПАО
|Ингавирин капс. 90 мг №7
|105088
|440,11
|46232921
|5
|162
|Такеда Фармасьютикалс ООО/пр.Такеда Австрия ГмбХ
|Актовегин р-р д/ин. 40 мг/мл 5 мл №5
|76480
|510,19
|38861886
|6
|53
|Азиенде Кимике Риуните Анжелини Франческо
|Тантум Верде спрей 0,255 мг/доза 30 мл
|166682
|230,83
|38300664
|7
|507
|Герофарм ООО
|Кортексин лиоф в/м 10 мг/22мг №10
|34906
|1069,53
|37199922
|8
|670
|К.О. Биотехнос С.А./К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.
|Алфлутоп р-р д/ин. 10 мг/мл 1 мл №10
|26940
|1367,5
|36829488
|9
|629
|А.Наттерманн энд Сие. ГмбХ
|Эссенциале форте Н капс. 300 мг №90
|28480
|1295,18
|36754891
|10
|101
|Безен Хелскеа СА/пр.Олик (Таиланд) Лимитед
|Утрожестан капс. 200 мг №14
|106558
|359
|36284159
|11
|21
|Фармстандарт-Лексредства ОАО
|Пенталгин таб. п.п.о. №24 (б/кодеина)
|249010
|143,89
|35644265
|12
|34
|Д-р Реддис Лабораторис Лтд
|Найз таб. 100 мг №20
|208753
|167,4
|34935049
|13
|64
|Босналек АО
|Лизобакт таб. д/рассас. №30
|147577
|229,4
|33836709
|14
|145
|Бионорика АГ
|Канефрон H др. №60
|84312
|380,55
|32033697
|15
|99
|Материа Медика Холдинг НПФ ООО
|Эргоферон таб. д/рассас. №20
|108575
|275,11
|29819510
|16
|18
|Штада Арцнаймиттель АГ/пр.Фамар Хелф Кейр Сервисез Мадрид С.А.У.
|Снуп спрей наз. 0,1% 15 мл №1
|281466
|105,26
|29710250
|17
|1691
|Байер Фарма АГ
|Ксарелто таб. п.п.о. 20 мг №28
|11311
|2586,8
|29306739
|18
|81
|Ферон ООО
|Виферон супп. рект. 150 тыс. МЕ №10
|128598
|223,76
|28567907
|19
|44
|Д-р Реддис Лабораторис Лтд
|Омез капс. 20 мг №30
|195130
|146,24
|28544048
|20
|219
|Фармстандарт-Лексредства ОАО
|Фосфоглив капс. 65 мг+35 мг №50
|63296
|450,03
|28370554
ТОР20 позиций по объему закупок в натуральных величинах, по данным портала Pharmadata.ru за декабрь 2017 г.
|Рейтинг
(кол-во)
|Рейтинг (сумма)
|Производитель
|Наименование товара
|Закупки (кол-во)
|Закупки (ср.Цена)
|Закупки (сумма)
|1
|426
|Славянская Аптека ООО
|Нафтизин капли наз. 0,1% 15 мл (фл-кап)
|573 242
|10,10
|5 628 747,80
|2
|97
|Биотики МНПК(г.Москва)
|Глицин таб. подъязыч. 100 мг №50
|570 673
|25,08
|13 915 316,18
|3
|151
|Верофарм АО/Лэнс-Фарм ООО
|Ксилен капли наз. 0,1% 10 мл №1
|528 795
|21,02
|11 086 055,28
|4
|1579
|СФМ Госпиталь Продактс ГмбХ
|Шприц СФМ 3х комп 5 мл №1
|511 232
|34,89
|1 742 095,78
|5
|3063
|Верофарм ООО (Воронежский филиал)
|Пластырь бактерицидный 2,3х7,2 см
|472 785
|1,71
|763 806,52
|6
|2535
|Фармстандарт-Лексредства ОАО
|Уголь активированный таб. 250 мг №10
|441 872
|2,35
|977 317,88
|7
|1480
|Фармстандарт-Лексредства ОАО
|Цитрамон П таб. №10
|390 941
|5,13
|1 864 201,49
|8
|239
|Производство Медикаментов ООО (ПроМед ООО)
|Омепразол капс. 20 мг №30
|389 166
|21,80
|8 446 421,41
|9
|3723
|Верофарм ООО (Воронежский филиал)
|Пластырь бактерицидный 2,5х7,2 см №1
|342 488
|2,15
|564 784,08
|10
|1
|Ниармедик Плюс ООО/пр.Ниармедик Фарма ООО
|Кагоцел таб. 12 мг №10
|338 355
|205,49
|69 536 190,85
|11
|3545
|Ирбитский ХФЗ ОАО
|Уголь активированный таб. 250 мг №10
|318 081
|1,92
|607 150,54
|12
|2228
|СФМ Госпиталь Продактс ГмбХ
|Шприц СФМ 3 х комп 5 мл №1 (22G 0,7×40)
|316 447
|26,47
|1 155 950,27
|13
|54
|Тева Фармацевтические Предприятия Лтд/пр.Меркле ГмбХ
|Ринонорм-Тева спрей наз. доз. 0,1% 15 мл №1
|315 900
|53,65
|16 910 254,89
|14
|169
|Д-р Реддис Лабораторис Лтд
|Кеторол таб. п.п.о. 10 мг №20
|302 286
|34,68
|10 507 622,52
|15
|21
|Московский эндокринный завод ФГУП
|Тауфон капли гл. 4% 10мл №1
|301 215
|94,01
|28 200 555,77
|16
|790
|Фармстандарт-Лексредства ОАО
|Корвалол капли внутр. 25 мл №1
|289 683
|12,32
|3 450 034,90
|17
|28
|Джонсон и Джонсон ООО/пр.Фамар Орлеан
|Тизин ксило спрей наз. 0,1% 70 доз 10 мл №1
|282 245
|86,44
|24 228 245,96
|18
|16
|Штада Арцнаймиттель АГ/пр.Фамар Хелф Кейр Сервисез Мадрид С.А.У.
|Снуп спрей наз. 0,1% 15 мл №1
|281 466
|105,26
|29 710 250,00
|19
|2
|Такеда Фармасьютикалс ООО/пр.Такеда ГмбХ
|Кардиомагнил таб. п.п.о. 75 мг+15,2 мг №100
|275 136
|191,90
|52 693 469,40
|20
|1461
|Фарм-Про ПК ООО
|Гематоген русский детский 40 г
|255 669
|7,57
|1 891 073,71
Средняя цена упаковки препаратов в декабре 2017 г. по отдельным регионам по информации о закупках аптечных учреждений
|Названия строк
|Наименование товара
|Москва
|Московская область
|Башкортостан
|Красноярский край
|Липецкая область
|Такеда Фармасьютикалс ООО/пр.Такеда Австрия ГмбХ
|Актовегин р-р д/ин. 40мг/мл 5 мл №5
|505,56
|505,3
|503,62
|505,78
|508,56
|К.О. Биотехнос С.А./К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.
|Алфлутоп р-р д/ин. 10 мг/мл 1 мл №10
|1362,74
|1367,63
|1366,45
|1373,87
|1366,52
|Ферон ООО
|Виферон супп. рект. 150 тыс. МЕ №10
|222,95
|221,81
|222,87
|224,83
|222,46
|Валента Фарм ПАО
|Ингавирин капс. 90 мг №7
|441,33
|438,8
|434,58
|442,61
|440,64
|Ниармедик Плюс ООО/пр.Ниармедик Фарма ООО
|Кагоцел таб. 12 мг №10
|205,95
|205,51
|202,56
|206,96
|205,27
|Бионорика АГ
|Канефрон H др. № 60
|378,65
|378,41
|375,97
|381,39
|382,08
|Такеда Фармасьютикалс ООО/пр.Такеда ГмбХ
|Кардиомагнил таб. п.п.о. 75 мг+15,2 мг №100
|191,43
|191,51
|194,13
|194,05
|190,58
|Герофарм ООО
|Кортексин лиоф в/м 10 мг/22мг №10
|1078,39
|1075,11
|1069,41
|1078,87
|1073,42
|Байер Фарма АГ
|Ксарелто таб. п.п.о. 20 мг №28
|2582,17
|2573,66
|2588,72
|2589,29
|2590,53
|Босналек АО
|Лизобакт таб. д/рассас. №30
|229,8
|229,65
|229,91
|231,59
|229,57
|Инфамед ЗАО
|Мирамистин р-р местн. 0,01% 150 мл №1 (с распыл)
|299,14
|298,92
|293
|299,45
|301,73
|Д-р Реддис Лабораторис Лтд
|Найз таб. 100 мг №20
|166,98
|166,78
|164,13
|168,86
|166,32
|Д-р Реддис Лабораторис Лтд
|Омез капс. 20 мг №30
|145,5
|145,19
|146,48
|150,52
|147,44
|Фармстандарт-Лексредства ОАО
|Пенталгин таб. п.п.о. №24 (б/кодеина)
|143,49
|143,14
|142,52
|145,37
|142,91
|Штада Арцнаймиттель АГ/пр.Фамар Хелф Кейр Сервисез Мадрид С.А.У.
|Снуп спрей наз. 0,1% 15 мл №1
|105,54
|104,74
|104,01
|105,24
|100,78
|Азиенде Кимике Риуните Анжелини Франческо
|Тантум Верде спрей 0,255 мг/доза 30 мл
|229,16
|229,1
|229,27
|232,59
|228,9
|Безен Хелскеа СА/пр.Олик (Таиланд) Лимитед
|Утрожестан капс. 200 мг №14
|356,67
|357,14
|362,51
|366,24
|354,73
|Фармстандарт-Лексредства ОАО
|Фосфоглив капс. 65 мг+35мг №50
|446,8
|446,1
|451,92
|455,14
|452,51
|Материа Медика Холдинг НПФ ООО
|Эргоферон таб. д/рассас №20
|275,09
|274,53
|272,68
|273,88
|275,06
|А.Наттерманн энд Сие. ГмбХ
|Эссенциале форте Н капс. 300 мг №90
|1289,22
|1286,18
|1296,17
|1303,21
|1301,6
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Источник публикации: PharmaDATA.RU