Wal-Mart инициировала программу по безопасной утилизации неиспользованных опиоидов

Компания Wal-Mart Stores Inc объявила о том, что она будет бесплатно предоставлять пациентам, применяющим рецептурные опиоидные препараты, пакетики с порошком DisposeRx, предназначенным для уничтожения неиспользованных препаратов, сообщает Reuters. По мнению представителя компании, эта мера поможет снизить уровень злоупотребления рецептурными опиоидами.

Пациенты, покупающие опиоидные препараты II степени не на постоянной основе, будут получать бесплатный пакетик DisposeRx при каждом предъявлении рецепта.

Пациенты, которым такие препараты назначаются постоянно, будут получать DisposeRx раз в полгода.

Для безопасного уничтожения оставшихся препаратов достаточно добавить во флакон с таблетками теплую воду и DisposeRx. В результате реакции вокруг таблеток образуется биоразлагаемый гель.

По информации Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC), в 2016 г. из-за злоупотребления рецептурными опиоидными препаратами погибли более 42 тыс. американцев. В октябре 2017 г. Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия опиоидов достигла в США национального уровня и объявил в стране режим чрезвычайной ситуации.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»