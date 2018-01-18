Экс-замминистра Башкирии возглавил станцию переливания крови

С 17 января заместитель министра здравоохранения Башкортостана Рамиль Хамитов перешел на новую должность, возглавив Республиканскую станцию переливания крови.

До назначения Рамиля Хамитова место главного врача было вакантным – его обязанности временно исполняла Елена Стрельникова, врач-трансфузиолог высшей категории.

О бывшем замминистра известно, что на своей прошлой должности он занимался вопросами лекарственного обеспечения. В министерстве он работал с 2015 года.

Рамиль Хамитов закончил Башкирский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело», был врачом-хирургом, заведующим хирургическим кабинетом, заведующим отделением, заместителем главного врача в уфимских поликлиниках №38 и №44, а также возглавлял детскую поликлинику №8.

Ранее, 16 января, стало известно, что правительство Башкортостана в ближайшее время планирует потратить от 10 до 12 млрд рублей, чтобы стабилизировать ситуацию в сфере здравоохранения.

Источник: Башинформ

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