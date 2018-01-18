В Татарстане обнаружен сговор поставщиков медизделий на 107 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Республике Татарстан возбудило антимонопольное дело в отношении шести компаний, которые ведомство заподозрило в картельном сговоре на 34 аукционах по поставке медизделий для больницы скорой медицинской помощи, нескольких районных и республиканских больниц Татарстана на общую сумму в 107 млн рублей.

Как отмечается в материалах дела, всего было проанализировано 66 аукционов, в которых участвовали ООО «ИВЦ «Анатомика», ООО «Гиря 14» (бывшее ООО «Гедеон Казань»), ООО «Ортопрайм», ООО «Ортопрайм СНГ», ООО «Диапомпа» и ООО «Диомид».

В действиях участников ведомство обнаружило признаки нарушения закона о конкуренции и картельного сговора: каждая компания-участник подавала одно ценовое предложение, снижение цен на аукционах составило от 0,5% до 2%, а подача заявок участников торгов производилась с одного и того же IP-адреса, хотя компании зарегистрированы по разным адресам в Казани. Кроме того, учредителем первых пяти компаний является одно и тоже лицо.

По данным системы СПАРК-Интерфакс, Альмир Михеев является учредителем и единственным владельцем компаний «ИВЦ «Анатомика», «Ортопрайм», «Ортопрайм СНГ», совладельцем «Диапомпы» (51%), а также бывшим владельцем компании «Гиря 14» (99,01%).

Владельцем шестой компании, ООО «Диомид», значится Юлия Попова.

Рассмотрение дела назначено на 1 февраля 2018 года.

В начале января 2018 года заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский заявил, что на закупки лекарственных препаратов и медизделий приходится 19% из всех картельных дел в 2017 году. Всего за прошлый год ведомство возбудило 360 антимонопольных дел в этой сфере, и по этому показателю мединдустрия занимает вторую строчку после строительства.

Источник: УФАС по Республике Татарстан

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