В Свердловской области в общественных местах установят дефибрилляторы

В музеях, театрах, школах и других общественных местах Свердловской области появятся автоматические дефибрилляторы – об этом глава региона Евгений Кувайшев сообщил журналистам на пресс-конференции.

«Это хорошая инициатива, и я ее поддержал. Необходимо не только устанавливать оборудование, но и подготовить персонал, чтобы он мог им пользоваться. Ничего в этом затратного нет, и, по мнению специалистов, это важный способ спасения жизней. Мы будем это делать», – рассказал губернатор.

В будущем оборудование планируют установить еще и в подъездах. «Вместе с нашим институтом кардиологии предусматриваем возможность размещения этих дефибрилляторов в подъездах. Пока начнем с охраняемых подъездов, потом начнем устанавливать в остальных подъездах с детальными инструкциями», – цитирует Евгения Кувайшева ТАСС.

По данным сайта госзакупок, Свердловская область планирует потратить на дефибрилляторы около 6,5 млн рублей на 90 штук – по 72 220 рублей за каждый. В закупке также указаны технические требования к оборудованию, среди которых не менее четырех часов работы от внутреннего источника, мощность не менее 150 дж для взрослых и 50 дж для детей, а также речевое сопровождение действий оператора и процесса работы прибора.

Ранее, в декабре 2017 года, Минпромторг поддержал разработанные в Госдуме проекты нормативно-правовых актов, необходимых для реализации в России Программы доступной дефибрилляции, предусматривающей внедрение широкого использования автоматических наружных дефибрилляторов (АНД) в местах массового скопления людей, в том числе в аэропортах, на вокзалах и в метро.

Источник: Сайт губернатора Свердловской области

vademec