Минздрав опроверг изменения в стратегии ЗОЖ

Разработчик стратегии формирования здорового образа жизни и главный внештатный специалист Минздрава России по профилактической медицине Сергей Бойцов опроверг сообщения о том, что в стратегии здорового образа жизни появилось понятие «вредные продукты» для обозначения еды и напитков, содержащих избыточные нормы сахара, соли и жиров.

«Мы ни в коем случае не говорим о полезных и вредных продуктах. [В актуальной версии стратегии] нет ни «вредных», ни «полезных» продуктов», – цитирует ТАСС Сергея Бойцова.

Он объяснил, что в новой версии документа категория «вредные» заменена на «продукты, способствующие развитию ожирения, сахарного диабета, атеросклероза и гипертонии». При этом в ведомстве не собираются отказываться от проведенных исследований, которые доказывают, что чрезмерное употребление сахара, соли и жиров приводит к ухудшению здоровья.

Документ направлен в Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу России и должен быть согласован до 22 января.

У правительства есть и другие меры, с помощью которых можно стимулировать россиян вести здоровый образ жизни. Как сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на Гайдаровском форуме 16 января, сейчас рассматривается вопрос о предоставлении налоговых льгот компаниям, которые следят за здоровьем своих сотрудников.

Источник: ТАСС

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