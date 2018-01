В Кыргызстане разработан Порядок государственной регистрации лекарств ЕЭК одобрила руководство по качеству лекарств с модифицированным высвобождением » Merck & Co. объявила о позитивных результатах испытаний Keytruda с pemetrexed и cisplatin Представители фармацевтической компании Merck & Co. Inc. (MRK, NYSE) сообщили, что смогли достичь сразу двух конечных точек в испытании своего препарата для лечения одной из разновидностей рака легких. Новость стала драйвером роста акций компании. Merck & Co. сообщила, что в испытаниях фазы III препарата Keytruda в сочетании с pemetrexed и cisplatin или carboplatin удалось достичь двух конечных точек: показателей общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования. Комбинация препаратов ориентирована на лечение пациентов с метастатическим немелкоклеточным раком легкого. Полные результаты исследований будут представлены на следующей неделе, а в скором времени будет подана заявка регулятору. В настоящее время Keytruda уже одобрен для лечения передовой меланомы, рака головы и шеи и других заболеваний. В первой половине 2017 г. препарат принес разработчику $1,47 млрд, что больше продаж за весь 2016 г. Keytruda стал первым препаратом, одобренным FDA для лечения опухолей с определенной генетической мутацией. Он обладает 77-процентной частотой ответа у пациентов с развитыми формами рака поджелудочной железы, предстательной железы, матки или костей. Для сравнения, частота ответа у пациентов с этими онкологическими заболеваниями часто находится в диапазоне 10-25%. Немелкоклеточный рак легкого, разрешение на лечение которого планирует получить Merck & Co., является наиболее распространенным из двух типов рака легких. У этого заболевания высокая степень летальности, выше, чем у рака толстой кишки, рака груди и рака предстательной железы. По этой причине можно предположить, что FDA будет лояльно при принятии решений относительно терапии Merck & Co. gmpnews