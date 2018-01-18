Челябинская аптечная сеть «Классика» стала фигурантом уголовного дела

Полиция Челябинской области возбудила уголовное дело по факту невыполнения сетью «Классика» обязательств по оплате поставленных лекарств. С заявлением обратился один из крупных местных поставщиков. Сейчас несколько компаний сети банкротятся.

Следственная часть следственного управления Управления МВД России по Челябинску 12 января возбудила уголовное дело по факту мошенничества по заявлению челябинского «Областного аптечного склада», с которым за поставленные медикаменты не рассчиталась аптечная сеть «Классика», сообщил Vademecum представитель прокуратуры Челябинской области. По мнению заявителей, денежные средства были похищены, а так как сейчас сеть банкротится, есть признаки вывода имущества. Прокуратура признала постановление о возбуждении дела законным. Речь идет о размере ущерба свыше 1 млн рублей (точный размер ущерба пока не определен), дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), пояснили в прокуратуре.

По данным картотеки арбитражных дел, в 2017 году АО «Областной аптечный склад» подало три иска к ООО «Аптека «Классика» ЕК» на общую сумму 17,5 млн рублей. Все три иска были полностью удовлетворены. Общая сумма исков к основным операционным юрлицам аптечной сети «Классика» – ООО «Аптека «Классика» ЧЛ» и ООО «Аптека «Классика» ЕК» – в 2016-2017 годах превысила 700 млн рублей, следует из данных информационной системы данных СПАРК.

В настоящее время ООО «Аптека «Классика» ЧЛ» и ООО «Аптека «Классика» ЕК» находятся в стадии банкротства. Компания сама подавала к себе иски о банкротстве летом 2017 года. Генеральный директор «Классики» Александр Ширеков говорил Vademecum, что это было вынужденное решение: по требованию кредиторов на банковские счета этих юрлиц был наложен арест, и аптечная сеть не могла нормально работать.

Владельцем «Классики» раньше считалась семья уральского бизнесмена Олега Колесникова. Однако бенефициаром ООО «Аптека «Классика» ЧЛ» и ООО «Аптека «Классика» ЕК» уже несколько лет является Вячеслав Штеркель, следует из данных СПАРКа. Летом 2016 года прокуратура Южноуральска Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Штеркеля: его, как директора «Урал Молока», обвинили в невыплате заработной платы работникам.

В августе 2017 года юридические лица аптечной сети «Классика», за которыми числятся аптеки, перешли к самарской «Имплозии». При этом ООО «Аптека «Классика» ЧЛ» и ООО «Аптека «Классика» ЕК» в структуру сделки не вошли. По данным рейтинга Vademecum «ТОП200 аптечных сетей», выручка «Классики» в первом полугодии 2017 года составила 1,8 млрд рублей, снизившись относительно первого полугодия 2016 года на 10,7%. На 30 июня 2017 года сеть насчитывала 169 аптек.

Бывший гендиректор «Классики» Александр Ширеков отказался от комментариев. Получить оперативный комментарий в «ОАС» Vademecum не удалось. В ГУ МВД по Челябинской области пока не ответили на запрос Vademecum.

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