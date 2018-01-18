«Севастопольскую аптечную сеть» присоединят к онкодиспансеру

Уже в апреле этого года ГУП «Севастопольская аптечная сеть» перестанет существовать как самостоятельное предприятие. Распоряжением правительства Севастополя от 28.12.2017 оно будет присоединено к ГБУЗ «Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного». Это будет сделано с целью повышения ее экономической эффективности.

Как сообщили «ФВ» в правительстве города, в настоящее время проходит плановая работа по реорганизации: уведомление налоговой службы, работников и контрагентов и т.д. Отпуск медикаментов и изделий медицинского назначения льготным категориям граждан производится в трех пунктах, которые входят в структуру больниц Севастополя и имеют лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Власти обещают, что в период реорганизации «Севастопольской аптечной сети» перебоев с льготным лекарственным обеспечением не будет.

На апрель также запланировано открытие еще двух точек отпуска лекарственных препаратов в составе городского онкодиспансера.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»