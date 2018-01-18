Два предприятия контрактной компании Hermes Pharma получили российский сертификат GMP

Два производственных предприятия компании по контрактной разработке и производству лекарственных средств (CDMO) Hermes Pharma получили сертификат GMP от российских регуляторов, сообщает in-Pharma Technologist. Предприятия расположены в городах Вольфсберг (Австрия) и Вольфратсхаузен (Германия).

Это означает, что Hermes Pharma может предлагать российским и мультинациональным компаниям производить продукцию для российского рынка. На предприятиях производятся лекарственные препараты в удобных для применения лекарственных формах (гранулы для рассасывания, пастилки, шипучие и жевательные таблетки).

Как отметили в Hermes Pharma, в настоящее время компания сотрудничает с международными компаниями, которые продают свою продукцию на российском рынке. Также компания заинтересована в сотрудничестве с российскими фармпроизводителями.

Со стратегической точки зрения, Россия является весьма привлекательным и динамично развивающимся рынком, заявили в Hermes Pharma.

С 2011 г. в России делается ставка на локализацию производства лекарственных средств с целью снижения зависимости от импорта. Согласно инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным программе «Фарма-2020», к 2020 г. 90% потребляемых в России лекарств должно производиться на территории России.

В результате ряд международных фармкомпаний заключили соглашения с российскими производителями. Так, в мае прошлого года американская Pfizer заключила соглашение с российской «НоваМедика» о строительстве предприятия по производству препаратов для лечения бактериальных и грибковых инфекций, сердечно-сосудистых, воспалительных и онкологических заболеваний.

Между тем, отмечают эксперты, растет количество зарубежных контрактных компаний, получающих российскую сертификацию на производство лекарств на фоне увеличения спроса на фармпродукцию в России.

В мае 2017 г. словацкая компания по контрактному производству ЛС Saneca Pharma получила российский сертификат GMP на производство продукции на предприятии в г. Глоговец.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»