Расходные материалы для медоборудования сделают взаимозаменяемыми

Правительство поручило Минздраву, Минфину и ФАС России разработать критерии для определения медизделий закрытого типа (которые могут использоваться только с оригинальными расходными материалами) и открытого типа (могут работать с расходными материалами разных производителей). После этого планируется перейти к госзакупкам только медизделий и приборов открытого типа, чтобы обеспечить конкуренцию среди поставщиков.

Разработать критерии и обеспечить переход к госзакупкам медизделий исключительно открытого типа ведомства должны к январю 2019 года, говорится в плане действий «Развитие конкуренции в здравоохранении», утвержденном 12 января 2018 года распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева.

Помимо этого, распоряжением к ноябрю 2018 года предписывается установить порядок определения взаимозаменяемости медицинских изделий, к марту 2019-го – разработать соответствующий регламент.

Необходимость внесения таких изменений обосновывается созданием условий для развития конкуренции между производителями и на рынках медицинских изделий.

В апреле 2019 года, согласно плану, предполагается введение приказом Минздрава типовых контрактов с унифицированными техническими заданиями по отдельным категориям медицинских изделий.

Ответственным ведомством, контролирующим реализацию плана, назначена ФАС России.

В августе 2016 года ФАС представила проект плана по развитию конкуренции и антимонопольной политике, в соответствии с которым правительство должно было определить ключевые показатели развития конкуренции для регионов и отдельно по отраслям, в том числе и для здравоохранения. 22 декабря 2017 года Владимир Путин подписал Национальный план развития конкуренции, согласно которому в сфере здравоохранения должно быть обеспечено функционирование рынка лекарственных препаратов и медизделий на принципах взаимозаменяемости, снижение цен на лекарства и медицинские изделия, улучшение их доступности для граждан, обеспечение недискриминационного распределения средств системы ОМС за оплату оказанных медицинских услуг.

Источник: Правительство РФ

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