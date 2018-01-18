Препарат Cabometyx против рака печени достиг конечных точек в самом начале испытаний

Последняя стадия испытаний препарата Cabometyx для лечения рака печени была приостановлена после значительного улучшения общей выживаемости. Препарат разработан компанией Ipsen.
Результаты III фазы исследования CELESTIAL показали среднюю выживаемость 10,2 месяцев у пациентов, принимавших Cabometyx (cabozantinib) и 8,0 месяцев у тех, кто получал плацебо.
В исследовании участвовали пациенты с прогрессирующей гепатоцеллюлярной карциномой (HCC), которые до этого проходили лечение сорафенибом и имели прогрессирование заболевания после одного-двух предшествующих системных методов лечения.
Исследование также достигло всех ключевых вторичных конечных точек, включая статистически значимое увеличение медианной выживаемости без прогрессирования (PFS, 5,2 месяца против 1,9 месяца) и объективных ответов (4% против 0,4%).
«Эти данные лягут в основу нашей заявки на получение лицензии, что делает нас на один шаг ближе к тому, чтобы сделать это положительное новое лечение доступным для пациентов в Великобритании и Ирландии», — сказал Эван Макдаулл, генеральный менеджер Ipsen UK & Ireland.