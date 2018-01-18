Минздрав: заниматься доставкой заказанных через интернет лекарств должны медики «Яндекс» назвал три главных лекарства от простудных заболеваний в России » Препарат Cabometyx против рака печени достиг конечных точек в самом начале испытаний Пос­ледняя ста­дия ис­пы­таний пре­пара­та Cabometyx для ле­чения ра­ка пе­чени бы­ла при­ос­та­нов­ле­на пос­ле зна­читель­но­го улуч­ше­ния об­щей вы­жива­емос­ти. Пре­парат раз­ра­ботан ком­па­ни­ей Ipsen. Ре­зуль­та­ты III фа­зы ис­сле­дова­ния CELESTIAL по­каза­ли сред­нюю вы­жива­емость 10,2 ме­сяцев у па­ци­ен­тов, при­нимав­ших Cabometyx (cabozantinib) и 8,0 ме­сяцев у тех, кто по­лучал пла­цебо. В ис­сле­дова­нии учас­тво­вали па­ци­ен­ты с прог­ресси­ру­ющей ге­пато­цел­лю­ляр­ной кар­ци­номой (HCC), ко­торые до это­го про­ходи­ли ле­чение со­рафе­нибом и име­ли прог­ресси­рова­ние за­боле­вания пос­ле од­но­го-двух пред­шес­тву­ющих сис­темных ме­тодов ле­чения. Ис­сле­дова­ние так­же дос­тигло всех клю­чевых вто­рич­ных ко­неч­ных то­чек, вклю­чая ста­тис­ти­чес­ки зна­чимое уве­личе­ние ме­ди­ан­ной вы­жива­емос­ти без прог­ресси­рова­ния (PFS, 5,2 ме­сяца про­тив 1,9 ме­сяца) и объ­ек­тивных от­ве­тов (4% про­тив 0,4%). «Эти дан­ные ля­гут в ос­но­ву на­шей за­яв­ки на по­луче­ние ли­цен­зии, что де­ла­ет нас на один шаг бли­же к то­му, что­бы сде­лать это по­ложи­тель­ное но­вое ле­чение дос­тупным для па­ци­ен­тов в Ве­ликоб­ри­тании и Ир­ландии», — ска­зал Эван Мак­да­улл, ге­нераль­ный ме­нед­жер Ipsen UK & Ireland. pharmjournal